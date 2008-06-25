На Кубі представили вакцину проти раку легенів

Першу в світі зареєстровану терапевтичну вакцину проти раку легенів представили на Кубі дослідники Центру молекулярної імунології.

Як повідомила у вівторок на прес-конференції доктор Танія Кромбет, препарат пройшов всі необхідні клінічні випробування і дав дуже добрі результати.

Роботи із створення вакцини CIMAVAX-EGF велися в ЦМІ з 1992 року і лише кілька днів тому препарат, створений на основі двох видів протеїну, одержав на Кубі санітарний регістр, відзначила Кромбет. За її словами, лікування пройшли вже більше 400 пацієнтів, хворих раком, і зараз з новим препаратом працюють 11 шпиталів в карибській країні.

Як показали дослідження, після застосування вакцини значно поліпшується самопочуття пацієнтів, вони набирають вагу, у них припиняється задишка і зникають інші симптоми, які зазвичай спостерігаються у хворих раком легенів. Раніше кубинські фахівці використовували препарат для хворих, які вже пройшли курс хіміо- і радіотерапії, а зараз почали застосовувати його без попереднього лікування іншими методами.

По словах Кромбет, вакцина запатентована в декількох країнах світу, в деяких з них зараз здійснюється процес реєстрації препарату для його подальшого застосування. У свою чергу, Куба завершує підготовку до комерційного використання вакцини, проте доки не визначена її майбутня ціна.

itar-tass