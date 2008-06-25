В Запорізькый обл. госпіталізовано вже 22 особи

24 червня до інфекційного відділення Вільнянської центральної районної лікарні Запорізької області з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт госпіталізовано ще 2 особи, які святкували 21 червня проведення випускного вечора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього перебувало на святкуванні 40 осіб. Станом на 7 годину ранку 25 червня всього на лікуванні перебуває 22 особи. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Попередня причина захворювання - порушення технології приготування та зберігання страв в домашніх умовах.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Запорізькій області.