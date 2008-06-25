Небезпека на пляжі

Інфекції і паразити підстерігають нас не тільки на суші, але і у воді . Вода — це справжній звіринець, причому там трапляються такі екземпляри, про які ми часто навіть і не підозрювали.

У прісній воді нас можуть атакувати непоказні і майже непомітні істоти — личинки церкарій. Ці створіння схожі на білих черв`ячків, їх довжина — всього близько одного міліметра. Але природа обдарувала цих паразитів спритним роздвоєним хвостиком, який дає їм можливість активно рухатися і стрімко потрапляти в наше тіло. Личинки цих малосимпатичних «звіряток» розповсюджені у водоймах, де мешкають або зимують водоплавні птахи.

Церкаріозний дерматит — ще його називають свербінням плавців або водяним свербінням — паразитарне захворювання. Шкіра вражається від потрапляння в неї личинок (церкарій) при будь-якому контакті з водою — причому не тільки при купанні в озерах, ставках і річках, але і при пранні і навіть при ходінні босоніж по мокрій траві біля водоймищ, — попереджає ентомолог Харківського СЕС Софья Татарінова. — Це захворювання маловідоме лікарям-дерматологам, які часто вважають причиною дерматитів неіснуючу «водну кропиву, «гнилу воду» або «гнилий мул».

Прояви церкарвозного дерматиту дійсно дуже схожі на алергію, але якщо симптоми виникли після купання — в першу чергу варто запідозрити церкаріоз. Цікаво, що межі уражених ділянок шкіри можуть мати чітку межу, строго відповідну рівню занурення рук і ніг у воду. А ось пальці рук можуть залишитися неураженими, якщо людина рухається у воді, тим самим перешкоджаючи присмоктуванню церкарій. Найулюбленіша здобич для цих істот — людина, що нерухомо стоїть.

Відразу ж після контакту з церкаріями в місцях їх потрапляння в шкіру починається поколювання і свербіння. Найчастіше спостерігаються окремо розташовані щільні, іноді розміром з горошину, набряки на шкірі, що болісно зудять, схожі на пухирі, які з`являються після опіку кропиви, — консультує завідувач відділом медпаразитології Харківського СЕС Наталія Чегодайкіна.

Але захворювань може протікати і важче: підвищується температура до 38 С, крутиться голова, з`являється безсоння і навіть сухий кашель. Хвороба може обмежитися одним тижнем, а може і стати хронічною.

Застрахуватися від паразитів можна за допомогою звичайних репелентів: як правило, вони зроблені на масляній основі і покривають шкіру плівкою, що не змивається. Після купання у водоймах Наталія Чегодайкіна рекомендує прийняти душ і гарненько розтертися махровим рушником, щоб струсити з себе паразитів, що не встигли вчепитися в шкіру.

vecherniy.kharkov.ua