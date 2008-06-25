У 2008 році Полтавська область придбає 20 машин швидкої допомоги

Про це УНІАН заявив прес-секретар голови Полтавської облдержадміністрації Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ.

За його даними, цього року за гроші спонсорів буде куплено 20 машин швидкої допомоги, щоб населення своєчасно одержувало допомогу медиків.

«Як свідчить статистика, приблизно дві третини смертей на селі є передчасними, тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував одну із соціальних ініціатив, яка покликана виправити ситуацію. І ця ініціатива знайшла підтримку в Полтавській області. До речі, торік область придбала 15 машин швидкої допомоги», - відзначив Є.ЛОПУШИНСЬКИЙ.

За його словами, серйозну підтримку одержить цього року і сільська медицина: у кожному селі з населенням понад 500 людей працюватимуть фельдшерсько-акушерські пункти або ж амбулаторії сімейної медицини.

Також Є.ЛОПУШИНСЬКИЙ повідомив, що голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ запропонував розпочати реалізувати акцію “Здамо кров - врятуємо життя”. У зв`язку з тим, що на станції переливання крові катастрофічно не вистачає донорів, В.АСАДЧЕВ власним прикладом вирішив привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Він разом з працівниками апарату ОДА пообіцяв у найближчий день здати кров.