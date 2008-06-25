Неурядові організації: В Україні переслідують наркозалежних

Неурядові організації закликають владу включити правову допомогу наркозалежним у нацпрограми з профілактики СНІДу.

Інститут відкритого суспільства та Міжнародний фонд “Відродження” закликають українську владу включити надання правової допомоги людям, які вживають наркотики, у національні стратегії профілактики та лікування ВІЛ/СНІД.

Про це йдеться у звіті згаданих неурядових організацій, який вони презентували сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

У звіті зазначається, що наявність правової допомоги наркозалежним у суспільстві – це надзвичайно важливий чинник системи громадського здоров’я. “Відсутність коштів та політичної волі фінансувати такі послуги розкручує маховик епідемії ВІЛ/СНІД серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики”, – стверджується у документі.

“В Україні люди, які страждають на залежність від наркотиків, не мають доступу до визнаних світом стратегій лікування та профілактики ВІЛ/СНІД через ставлення до них з боку правоохоронних органів, як до злочинців”, - сказав директор програми “Право та охорона здоров’я” Інституту відкритого суспільства Джонатан КОЕН.

“Україна вже здійснила низку важливих кроків на шляху до зменшення шкоди для здоров’я від вживання наркотиків, але ці програми залишатимуться малоефективними, доки ми не покладемо кінець тим знущанням і страхіттям, з якими хворі на наркоманію люди стикаються у спілкуванні з представниками правоохоронних органів та медичних закладів”, – додав він.

У свою чергу, директор програми “Верховенство права” Інституту відкритого суспільства Роман РОМАНОВ наголосив, що українські правозахисники “не бачать з боку держави дієвих кроків на зустріч в рамках вирішення зазначеної проблеми”. “Переслідування наркозалежних людей заганяє їх у глухий кут. Через це вони бояться звертатися у медичні заклади чи правоохоронні органи, опиняються поза контролем і фаховою допомогою, що призводить до поширення епідемії ВІЛ/СНІД і унеможливлює ефективну боротьбу з нею”, – зазначив Р.РОМАНОВ.