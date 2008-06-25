Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» допоможе львівським дітям, чиї батьки загинули під час буревію

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» допоможе всім неповнолітнім дітям, чиї батьки загинули під час стихійного лиха у Львові і Львівській області у понеділок 23 червня.

Розмір виплат складе по 50 тис. грн. на кожну дитину, яка внаслідок трагедії втратила одного з батьків. За інформацією на даний момент, унаслідок буревію загинуло 5 осіб.

Додаткові рішення про надання допомоги постраждалим і членам родин загиблих за необхідності будуть прийматися індивідуально, з урахуванням офіційної інформації та принципу соціальної справедливості. Задля цього у Львові за ініціативою фонду буде створено штаб оперативного реагування.