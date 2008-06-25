Як зберегти здоров`я, користуючись мобільним телефоном?

Вже впродовж багатьох років учені всього світу намагаються дати відповідь на хвилююче питання: чи шкодить мобільний телефон здоров`ю? Питання вивчається до цих пір, але експерти радять не боятися та просто з розумом і виваженістю поставитися до користування необхідним засобом зв`язку. - Сам апарат має невелику інтенсивність електромагнітного випромінювання, але вся біда в тому, що ми його прикладаємо до найважливішої частини тіла - голови, - розповідає к.т.н., доцент кафедри радіотехніки ВНТУ Юрій Крушевський. - Наприклад, очі дуже чутливі до випромінювання. Так, однією з причин катаракти легко може бути неправильне користування телефоном. Хоча сьогодні люди також не бережуть свій зір від телевізора та комп`ютера.

Та незважаючи на те, що нас оточує чимала кількість приладів, які виділяють електромагнітне випромінювання, все-таки варто дотримуватися ряду рекомендацій щодо розмов по мобілці. Перш за все, науковець радить обмежити одноразові розмови до трьох-чотирьох хвилин, усього - 45-50 хвилин на добу. При цьому організм повинен реабілітуватися, тобто, перерва між розмовами має бути не менше 20-25 хвилин.

Коли тримаєте телефон, ні в якому разі не прикривайте задню кришку апарату долонею чи пальцями, в цей бік спрямована лінія радіозв`язку мобільника з базовою станцією, - пояснює Юрій Крушевський. - Тобто, телефон сприймає це як віддаленість від станції та підвищує власну потужність до п`яти разів і тіло інтенсивно поглинає електромагнітне випромінювання. Та сама ситуація виникає, коли людина знаходиться в екранованому приміщенні (багатоповерхівки з бетонними перекриттями, маленькі вікна, салон легкового автомобіля, будь-який транспорт). Стосовно дітей, то їм узагалі не можна користуватися мобілкою до дев`яти років, а юнакам до 16-17 років слід скоротити час розмов до 20-25 хвилин на день.

І навіть коли телефон просто чекає своєї роботи, він не спить, а працює в режимі очікування. Тому вагітним жінкам не можна носити телефон на шиї, оскільки, це може спричинити ризик для майбутньої дитини. Щодо зберігання улюбленого мобільника, то жінкам краще носити телефон у сумці з довгими ручками, чоловікам - у чехлі на поясі за спиною. Та ні в якому разі не можна класти апарат у кишені брюк або піджака.

20minut.ua/new