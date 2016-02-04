Визначено процедуру встановлення факту народження або смерті на окупованій території

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 народних депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон необхідний для виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Цивільний процесуальний кодекс закон доповнює статтею 257-1 "Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України".

Читайте такожРФ продовжує постачати зброю, боєприпаси та війська на Донбас - Порошенко

Згідно з нею, заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній ВР, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Заява про смерть може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній ВР, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви в суд.

Ухвалене судом рішення в таких справах підлягає негайному виконанню. Рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.