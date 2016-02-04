В Україні від грипу померли вже 192 людини, зокрема, троє дітей і вагітна

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року по 2 лютого 2016 року) в Україні зареєстровано понад 3,2 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 8,3% населення.

Із загальної кількості захворілих 62,8% становлять діти віком до 17 років.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ – у Київській області та Києві, де перехворіло відповідно 14,1% та 11,9% населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,2%) та Харківській (3,6%) областях.

За останню добу захворіло понад 65 тис. осіб, з них 50% дітей віком до 17 років.

На четвертому тижні 2016 року у 19 областях та Києві показники захворюваності на грип перевищили епідемічні пороги, з них в 11 областях – більш як на 50%.

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Найбільша кількість летальних випадків зареєстрована в Одеській області – 34, у Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Черкаській – 13, Рівненській – 11 та Києві – 11. За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу.

З початку епідемічного сезону за оперативними даними вакциновано проти грипу 124 тис. 927 осіб, що становить 0,32% від загальної кількості населення, з них діти до 17 років – 21%.