Мешканці "сірої зони" отримають допомогу від штабу Ахметова

16:18, 04 лютого 2016
Країна
49

Протягом лютого 11 600 мешканців у «сірій зоні» і віддалених селах Донецької області отримають продуктові набори від мобільних бригад Штабу Ріната Ахметова.

гуманитарная помощь Ахметова / Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова

Як повідомила координатор Штабу Римма Філь, протягом місяця волонтери відвідають понад 50 населених пунктів в 6 районах області. Також бригади доставлять допомогу переселенцям в Маріуполі, Слов'янську і Курахове. У Слов'янськ мобільна бригада виїхала сьогодні вранці і планує видати 1 тис. наборів. У Маріуполі видача розпочнеться 9 лютого.

Читайте такожОбережно: шахраї представляються співробітниками Фонду Ріната Ахметова

«У цьому році, як і в минулому, Штаб Ріната Ахметова зробив фокус на доставку допомоги в «сіру зону» мобільними бригадами, куди не приїжджають волонтери інших гуманітарних місій. Ми розширюємо географію нашої роботи, щоб надати допомогу усім, хто її потребує. Мобільні бригади Штабу – це можливість швидко і якісно доставити допомогу, а також гнучко реагувати на потреби людей у маленьких і віддалених селах. За весь час роботи «мобільних» волонтерів продуктові набори в глибинці отримали понад 88 тисяч осіб», – сказала Римма Філь.

Читайте такожУ 300 сіл на Донбасі доставили допомогу мобільні бригади волонтерів

Також детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії Штабу 0800 509 001.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter