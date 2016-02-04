Мешканці "сірої зони" отримають допомогу від штабу Ахметова

Як повідомила координатор Штабу Римма Філь, протягом місяця волонтери відвідають понад 50 населених пунктів в 6 районах області. Також бригади доставлять допомогу переселенцям в Маріуполі, Слов'янську і Курахове. У Слов'янськ мобільна бригада виїхала сьогодні вранці і планує видати 1 тис. наборів. У Маріуполі видача розпочнеться 9 лютого.

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«У цьому році, як і в минулому, Штаб Ріната Ахметова зробив фокус на доставку допомоги в «сіру зону» мобільними бригадами, куди не приїжджають волонтери інших гуманітарних місій. Ми розширюємо географію нашої роботи, щоб надати допомогу усім, хто її потребує. Мобільні бригади Штабу – це можливість швидко і якісно доставити допомогу, а також гнучко реагувати на потреби людей у маленьких і віддалених селах. За весь час роботи «мобільних» волонтерів продуктові набори в глибинці отримали понад 88 тисяч осіб», – сказала Римма Філь.

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Також детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії Штабу 0800 509 001.