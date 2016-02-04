Через грип у країні не працюють близько 9 тисяч навчальних закладів – СЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Святослав Протас під час брифінгу на тему: "Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ: оперативна інформація".

«І досі припинено навчальний процес у 9 тис. навчальних закладів по всій державі», - сказав він.

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За словами Протаса, на сьогодні відновлено навчання у більш ніж 4,5 тис. навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли вже 192 особи, у тому числі троє дітей віком до 17 років та одна вагітна жінка.