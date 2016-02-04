Нова процедура закупівлі ліків істотно заощаджує бюджетні кошти - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець.

За його даними, в 2015 році Мінохоронздоров'я передало для закупівлі ліків через міжнародні організації 2,197 млрд грн, тобто 60% від бюджету національних закупівель лікарських препаратів.

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"В процесі тендеру (із закупівлі протитуберкульозних препаратів - УНІАН) вдалося зекономити більше 30% коштів у порівнянні з 2014 роком, незважаючи на інфляцію і падіння економіки. Торік на ці препарати витратили 7,5 млн дол., хоча виділили 9 млн. А в 2014 році на ту ж само кількість препаратів потрібно було б витратити аж 12 млн дол. Окрім того, вже у поточному році вдалося закупити 4 найменування протитуберкульозних ліків, які раніше в МОЗ не купували, попри потребу в них", - сказав Перегінець.

Також він додав, що для боротьби з онкологічними захворюваннями дітей і дорослих цьогоріч буде закуплено 30 найменувань препаратів за ціною, нижчою на 60% в порівнянні з цінами 2014 року.

Заступник міністра зазначив, що по лінії дитячого фонду ООН у поточному місяці будуть закуплені вакцини проти кору, краснухи, паротиту, дифтерії та правця.

Що стосується ліків для ВІЛ-інфікованих, то 25% ліків по лінії ЮНІСЕФ будуть доставлені до кінця березня, і пацієнти не будуть переривати прийом антиретровірусних препаратів, запевнив чиновник.

"В 2016 році вже 100% ліків на суму біля 4 млрд грн будуть закуплені через міжнародні організації", - підсумував Перегінець.