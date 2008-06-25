Нанопластир може стати альтернативою ін`єкціям

Австралійські вчені розробили пластир з нановиступами, який може стати альтернативою ін`єкціям для введення навіть крупних молекул, таких як антигени у складі вакцин, повідомляє Daily Mail.

Пластир діаметром близько двох сантиметрів, розроблений вченими з австралійського Університету Квінсленда, досить наклеїти на декілька хвилин, щоб препарат проник крізь шкіру. Принцип його дії полягає в тому, що молекули вакцини покривають поверхню наночасток, розташованих на липкій стороні пластиру і здатних долати захисний шар шкіри.

У експерименті на тваринах пластир з вакциною виявився навіть ефективніше за ін`єкцію. За словами керівника дослідження професора Марка Кендалла (Mark Kendall), це може пояснюватися тим, що вакцина, введена за допомогою пластиру, проникає безпосередньо під поверхню шкіри, де знаходиться безліч імунних клітин, і викликає сильнішу імунну відповідь.

Крім того, вакцина у формі пластиру вигідно відрізняється тим, що її може застосувати сам пацієнт, вона не потребує заморожування, при необхідності може бути відправлена звичайним листом, а також виключає небезпеку інфікування при ін`єкції.

Для появи нанопластирю на фармацевтичному ринку необхідно провести дослідження ефективності і безпеки на людях. Передбачається, що нанопластир ефективно використовуватиметься для вакцинації проти грипу і для боротьби з епідеміями в країнах третього світу.

medportal.ru