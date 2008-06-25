Чому бюджет 2008 може лишитися без видатків на охорону здоров`я?
13:29, 25 червня 2008Країна
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Брифінг у Секретаріаті Президента
Сьогодні, 25 червня, о 14.30 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема брифінгу: Чому бюджет 2008 року може не мати видатків на охорону здоров`я людини.
Пряму трансляцію брифінгу здійснюватиме «5 канал».
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