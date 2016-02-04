Міністр охорони здоров'я Квіташвілі відкликає свою заяву про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на позачерговому засіданні уряду.

“Я хочу публічно заявити, що я забираю свою заяву про відставку”, - сказав міністр.

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За словами Квіташвілі, він хоче і надалі працювати заради майбутнього України та не хоче залишати розпочаті справи незакінченими.

Як повідомляв УНІАН, представники фракції «Блоку Петра Порошенка» неодноразово звинувачували Квіташвілі у бездіяльності і виступали за його відставку.

30 червня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.

17 вересня Верховна Рада чотири рази голосувала за відставку Квіташвілі, але так і не змогла ухвалити позитивне рішення.