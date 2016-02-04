Міністр охорони здоров'я Квіташвілі відкликає свою заяву про відставку
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив, що відкликає свою заяву про відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на позачерговому засіданні уряду.
“Я хочу публічно заявити, що я забираю свою заяву про відставку”, - сказав міністр.
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За словами Квіташвілі, він хоче і надалі працювати заради майбутнього України та не хоче залишати розпочаті справи незакінченими.
Як повідомляв УНІАН, представники фракції «Блоку Петра Порошенка» неодноразово звинувачували Квіташвілі у бездіяльності і виступали за його відставку.
30 червня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.
2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.
17 вересня Верховна Рада чотири рази голосувала за відставку Квіташвілі, але так і не змогла ухвалити позитивне рішення.