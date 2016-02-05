Жодна людина, яка померла від грипу в Україні, не була щеплена - СЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Святослав Протас під час брифінгу на тему: "Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ: оперативна інформація".

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«На превеликий жаль, аналіз тих трагічних летальних випадків, які сьогодні реєструються внаслідок важкого перебігу грипу, показує, що жодна людина, яка померла, не була вакцинована проти грипу і пізно зверталася за медичною допомогою», - сказав він.

Протас закликав громадян у разі виявлення ознак грипу в перші ж години звертатися до лікарів чи викликати їх додому.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли вже 192 особи, у тому числі троє дітей віком до 17 років та одна вагітна жінка.