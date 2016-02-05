На Рівненщині від пандемічного грипу померло вже 12 людей

09:34, 05 лютого 2016
Країна
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В Рівненській області з початку епідемічного періоду від пандемічного померло вже 12 людей.

Фото УНИАННа Рівненщині з початку епідперіоду від пандемічного грипу померло вже 12 людей / Фото УНІАН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у епідеміологічному відділі головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області, останній випадок - смерть жінки 1948 р. н. - зафіксовано 2 лютого в міській лікарні Рівного. Сьогодні, після одержання результатів лабораторних обстежень підтверджено, що вона померла від вірусу грипу «А».

За інформацією з центральної міської лікарні Рівного, померла звернулася за допомогою до медиків на 6-й день після початку захворювання. Крім того, у неї виявили рак щитовидної залози.

Інформація про кількість померлих найближчим часом може змінитися в бік збільшення. Зараз, як зазначають в обласній Держсанепідслужбі, проводяться лабораторні дослідження причин смерті 57-річного жителя села Великі Межирічі Корецького району, яка настала вчора в Гощанській районній лікарні. Попередня причина смерті – пневмонія.

Наразі відомо, що хворий занадто пізно звернувся за допомогою до медиків. Крім того, він мав проблеми із серцево-судинною системою.

Результати досліджень медики сподіваються отримати завтра.

Читайте такожВ Україні від грипу померли вже 192 людини, зокрема, троє дітей і вагітна

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 лютого в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли вже 192 людини, у тому числі троє дітей віком до 17 років та одна вагітна жінка.

Рівненська область входить до п'ятірки областей із найбільшою кількістю летальних випадків.

Серед 11 померлих в області - 6 чоловіків та 5 жінок. Наймолодшому було 39 років, найстаршому – 78. Усі вони занадто пізно звернулися за допомогою до медиків. Крім того, всі померлі до захворювання на грип та ГРВІ страждали хронічними хворобами.

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