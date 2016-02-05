У Житомирі через грип та ГРВІ карантин в школах подовжено до 13 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією начальника Житомирського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області, головного державного санітарного лікаря Житомира та Житомирського району Олександра Шпити, у місті на 5-му тижні епідемії спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ .

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«Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста, порівняно з аналогічним періодом минулого тижня, зменшився, однак слід продовжити карантин», - сказав Шпита.

За даними прес-служби Житомирської міськради, за останні два дні в Житомирі на грип та ГРВІ захворіли 1022 житомирян, з них 482 дітей. Госпіталізовано 74 людини, з них 61 дитина.

Також повідомляється, що сьогодні о 7:55 у лікарні помер 34-річний чоловік, якому було встановлено попередній діагноз: "двостороння позагоспітальна пневмонія". Перевіряється наявність у померлого вірусу пандемічного грипу A(H1N1).

Враховуючи стан захворюваності на грип та ГРВІ в місті Житомирі, комісія вирішила додаткові канікули для житомирських школярів продовжити до 13 лютого включно, а після вихідних, 15 лютого, діти підуть до школи.

Водночас, на засяданні зазначили, що всі медичні заклади міста продовжують працювати в оперативному режимі 7 днів на тиждень.

Окрім цього, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, у зв’язку зі збільшенням на території області випадків захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, наразі карантин діє майже у всіх районах та містах області.

На сьогоднішній день тільки у Червоноармійському районі на карантин закриті 20% навчальних закладів, а в решті 80% - відновлено навчання.

Загалом станом на 4 лютого в області зачинено на карантин 598 навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через епідемію грипу з 25 січня у школах оголошений карантин.