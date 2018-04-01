Вакцинальна кампанія проти кору та краснухи в Україні: міфи і правда

Запобіжний захід — вакцинація проти кору та краснухи — спричинив в Україні найгучніший за останні роки скандал. Причина відома: смерть підлітка після імунізації та звернення до медичних закладів більш як 200 дітей. Домовленість з ВООЗ про щеплення була досягнута ще за попереднього керівництва МОЗУ.

А отримали вакцину в Україну вже за нового керівника медичного відомства Василя Князевича та новоспеченого головного державного санітарного лікаря, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента Академії медичних наук України, заслуженого лікаря Миколи Проданчука, який раніше очолював Інститут екогігієни і токсикології імені Л. Медведя. На запрошення міністра охорони здоров`я він чотири місяці тому очолив санітарно-гігієнічну службу країни.

Ситуація, яка виникла після вакцинації, приголомшила і медиків, і суспільство загалом. Певною мірою «підіграв» не на користь лікарів наш брат журналіст.

Нещодавно відбулося розширене засідання колегії Міністерства охорони здоров`я України, на якому третім стояло питання вакцинації населення та її наслідків. Виступали провідні фахівці, у тому числі й незалежні. Міністр охорони здоров`я сказав, що понад 1800 ЗМІ, зокрема й електронних, виступили проти дій МОЗу та вакцинації індійським препаратом. Такої кількості публікацій (протягом двох тижнів), напевно, «не заслужило» жодне відомство нашої держави. Хтось навіть висловив думку, що розгорнуто спеціальну «антивакцинальну» кампанію, кимось дуже ретельно сплановану.

Щодо акції проти імунізації, то я особисто маю сумніви: можна «купити» 15–20 ЗМІ, але ж не всі.

Особисто з Василем Князевичем поспілкуватися, на жаль, не вдалося. Натомість прес-служба надала інформацію про давно відомі факти... Схоже, чиновники не вміють чи не хочуть по-діловому спілкуватися з журналістами. Тим часом їхні категоричні заяви на деяких прес-конференціях про те, що щеплення продовжуватиметься, насторожують населення. Потрібне роз`яснення ситуації кваліфікованими фахівцями, які розрядили б наелектризовану атмосферу в суспільстві. Адже нині кожен вагається: робити щеплення чи ні? Адже перед очима — трагедія. Що стало причиною смерті юнака? З однієї ампули були вакциновані 10 дітей, решта по допомогу не зверталися...

Населення України мало обізнане з тим, що таке кір та краснуха. Отож редакція із сучасних джерел наводить довідку про це захворювання.

З досьє

Кір залишається головною хворобою-вбивцею, яка частіше, ніж будь-яка інша інфекція, cтає причиною смерті. За інформацією ВООЗ, у 1994 році від кору померло понад мільйон дітей — більше, ніж від усіх інших хвороб разом узятих. Варто зазначити: 98 відсотків летальних випадків зафіксовано в країнах, що розвиваються. На кір припадає більш як 10 відсотків смертей, що реєструються серед дітей, які не досягли п`ятирічного віку. Причому половина з них — немовлята. За деякими підрахунками, вірус кору вбиває більше дітей, аніж будь-який інший збудник.

Кір та краснуха в Україні

У другому півріччі 2005 року відбулося зростання захворюваності на кір: тоді медики зафіксували 2392 випадки (у 2004-му — 146).

Протягом січня— травня 2006-го щомісяця реєструвалось від 4000 до 10 000 хворих на кір. Лікувально-профілактичні заклади, особливо в Києві, не спроможні були госпіталізувати таку кількість пацієнтів. За період спалаху кору у 2005–2006 роках сталося п`ять летальних випадків.

Значне збільшення кількості хворих на кір та краснуху реєструється в Україні кожні 4–5 років. Передостанній спалах кору в Україні припав на 2001–2002 роки, коли занедужало понад 24000 осіб. Найбільше їх виявилося серед підлітків та дорослих, хоча раніше багато хто з них був вакцинований.

Після захворювання на кір та краснуху можуть виникнути небезпечні ускладнення, як-от: пневмонія, отит, енцефаліт, менінгіт, поліневрити, токсичне ураження нирок.

Кілька спільних місій ВООЗ та «СDС Атланта» розслідували причини зростання захворюваності на кір та краснуху. Були залучені фахівці Європейського регіонального бюро ВООЗ, Центру контролю за захворюваннями (Атланта), Європейського центру контролю за захворюваннями (Cтокгольм), ЮНІСЕФ, національні експерти.

Після вивчення ситуації Україні рекомендували провести додаткову імунізацію проти кору та краснухи вікової групи від 16 до 29 років, незалежно від вакцинального статусу та захворювання в анамнезі. Аналогічну додаткову імунізацію останнім часом здійснено в Киргизстані, Молдові, Албанії, Туреччині, Таджикистані, Казахстані, Азербайджані, Вірменії, Туркменістані, Узбекистані. Для цього там скористались такою самою вакциною того ж виробника в загальній кількості понад 36 млн доз. Панамериканська організація охорони здоров`я замовила більш як 100 млн доз цього препарату.

Вакцина

Вакцина для профілактики кору та краснухи, виготовлена «Serum Institute of India» (п`ятий у світі виробник за обсягами продукції), була прекваліфікована ВООЗ, закуплена та поставлена в Україну Дитячим фондом ООН (UNICEF). Разом з вакциною надійшли шприци, коробки для утилізації та сумки-холодильники на суму 5,3 млн дол. США.

Для прекваліфікації виробник надав вичерпну задокументовану інформацію про кінцевий продукт, зокрема відомості про технологію виробництва, методи контролю за якістю, клінічні випробування тощо. Виробник має міжнародний сертифікат.

Висока якість вакцини була підтверджена в процесі незалежного тестування в лабораторіях, сертифікованих ВООЗ.

В Україні препарат також був перевірений. Відбір зразків усіх 12 серій зазначеної вакцини та транспортування їх до місця досліджень здійснювалося відповідно до правил поводження з імунобіологічними препаратами в Україні.

Контролювалася якість вакцини за такими показниками: автентичність, специфічна активність, токсичність, стерильність та термостійкість. На підставі позитивних результатів досліджень був виданий висновок про відповідність показникам якості та дозвіл на ввезення вакцини в Україну.

Всеукраїнське об`єднання громадських організацій «Українська санітарно-епідеміологічна спілка», очолювана виконавчим директором М. Мельниченком, надіслала листа віце-прем`єр-міністрові України І. Васюнику:

«Шановний Іване Васильовичу!

Всеукраїнська громадська організація, яка об`єднує санітарних лікарів, фахівців з гігієни, епідеміології, бактеріології, вірусології висловлює своє занепокоєння ситуацією, що склалася у зв`язку з розгорнутою сьогодні у засобах масової інформації антивакцинальною кампанією.

Ми з розумінням ставимося до призупинення масової імунізації проти кору і краснухи у зв`язку з випадком смерті людини у Краматорську. Вважаємо, що цей випадок має бути розслідуваним якнайретельніше та абсолютно об`єктивно. Будь-які спекуляції на смерті людини недопустимі, адже вони призведуть до інших смертей!

Разом з тим, відмова від імунізації проти небезпечних висококонтагіозних інфекційних хвороб несе в собі загрозу не тільки здоров`ю та життю окремих громадян, а й усій системі національної безпеки України.

Адже припинення імунізації, в першу чергу, призведе до ліквідації популяційного імунітету. Буде зруйновано захист, який будували всі попередні покоління українських медиків. Масове розповсюдження небезпечних інфекцій: дифтерії, поліомієліту, кашлюку, про які вже стали забувати, може стати реальністю.

Спробуймо фахово з`ясувати: що стало причиною смерті щепленого? Якими є особливості поствакцинальних реакцій на цей препарат? Адже моновакцина проти кору та полівакцина кір-паротит-краснуха цього ж виробника, отримана з тих самих штамів, в Україні зареєстрована й упродовж багатьох років застосовується.

І тільки після цього ухвалимо свідоме рішення. І неодмінно, нічого не приховуючи, його оприлюднимо.

Ще один важливий аргумент противників імунізації полягає в тому, що проводити її потрібно за результатами дослідження імунного статусу кожного щепленого, Це було б ідеально з медичного погляду, якби було можливо з економічного. Проте, як засвідчує досвід, навіть найбагатшим державам це не під силу.

У розвинутих країнах остаточний діагноз інфекційного захворювання фіксується на підставі виявлення збудника. У скількох випадках діагноз кору та краснухи у нас був підтверджений лабораторно?

На жаль, реальність така, що наших лабораторних потужностей для подібної процедури не вистачить.

Однак приводом для відмови від випробуваної впродовж десятиліть стратегії захисту населення від інфекційних хвороб це бути не може.

Просто нагадаємо одну дату — 27 жовтня 1977 року зафіксовано останній на землі випадок захворювання на віспу. Хтось нині пам`ятає про цю страшну хворобу?»

З погляду експерта

Ексклюзивне інтерв`ю з приводу ситуації довкола щеплень «ДУ» дала Ольга Бобильова, яка має спеціалізовану санітарно-епідеміологічну освіту, починала працювати рядовим санітарним лікарем, пройшла шлях до першого заступника міністра, головного державного санітарного лікаря України.

— Вірус кору, котрий належить до біологічних паразитів, для підтримки своєї популяції потребує певної кількості організмів-донорів, якими є насамперед люди з ослабленими організмами, діти, підлітки, що не хворіли на цю недугу. Тому вчені всього світу дійшли висновку: щоб запобігти захворюванню на кір, вакцинацією має бути охоплено не менш як 90 відсотків вразливого населення,— стверджує експерт.

Виникають запитання: чому щеплення роблять тим, хто уже хворів? Передовсім необхідність щеплення має визначати лікар, який би поставився до пацієнта уважно, а не формально. Справді, згідно з рекомендаціями ВООЗ допускається щеплення й тих, хто уже хворів на кір. Аргументується це тим, що діагноз був встановлений на підставі клінічної картини, без лабораторного підтвердження та виділення вірусу. Отже, за цим діагнозом могло «ховатися» зовсім інше захворювання зі схожою клінічною картиною. Цією вакциною на земній кулі щеплено понад 350 млн осіб, у тому числі 35 мільйонів у європейських державах, колишніх республіках СРСР.

На колегії в МОЗ прозвучала інформація, якою цікавиться населення та, власне, і самі медики: чому дев`ять мільйонів доз саме індійської вакцини? Як пояснив заступник міністра охорони здоров`я Валерій Бідний, тільки індійський завод, сертифікований за всіма міжнародними правилами, зміг виготовити стільки вакцини, скільки потрібно було Україні.

Лунають закиди на адресу МОЗ з приводу інших виробників препарату, зокрема в Швейцарії, Сполучених Штатах. Чому там не виготовляли вакцину?

Швейцарське підприємство, що виробляє вакцину, розміщено в Індонезії, американське — в одній з країн Африки та й потужності у них малі.

За інформацією деяких мас-медіа, вакцину виготовлено на клітинах азійського генотипу, і це, мовляв, не мине безслідно для європейців. На засіданні колегії зазначалося, що, за повідомленням ВООЗ, індійська компанія отримала матеріал для вакцини від американського виробника, який виготовляв препарат для щеплень на біологічному матеріалі американських громадян, котрі емігрували з СРСР, зокрема й з України.

Ольга Бобильова запропонувала своє бачення цієї проблеми: без сумніву, потрібні аргументовані висновки із ситуації з щепленням. Перше: визнати дії МОЗ щодо організації та проведення додаткової імунізації населення України проти кору та краснухи такими, що не суперечать емідемічній ситуації в країні та чинному санітарному законодавству, міжнародним заходам боротьби з інфекційними захворюваннями. Висновки мають ґрунтуватися на результатах роботи всіх комісій, що були сформовані для розслідування наслідків вакцинації. Друге. Звернутися до Кабінету Міністрів з проханням утворити міжвідомчу комісію з питань вакцинації та імунізації населення України на чолі з віце-прем`єр-міністром, до якої залучити, окрім фахівців МОЗ, Міністерство освіти та науки, Міністерство сім`ї, молоді та спорту, МНС, НАНУ, АМНУ та, звісно ж, звернутися до представників ЗМІ з проханням об`єктивно висвітлювати ситуацію, не гнатися за «смаженими» фактами. Нині йдеться про імунний статус цілої держави, про те, щоб діти не хворіли й не вмирали від захворювань, яким можна запобігти завдяки щепленню. Кір — після ліквідації поліомієліту та віспи — залишається головною небезпекою. Тому щеплення, які є частиною заходів, спрямованих на боротьбу із цим захворюванням у світі, мусить бути здійснене, але організацію такого величезного профілактичного заходу не можна покладати лише на одне відомство — МОЗ.

ВІД АВТОРА. Останнім часом мені довелося зустрічатися з багатьма вченими, лікарями, фахівцями, які добре знаються на цій проблемі. Вони дотримуються спільної думки: вакцинувати населення потрібно, оскільки жертвами цієї недуги може стати чимало людей. Аби не хвилюватися з приводу того, що буде після щеплення, необхідно ґрунтовно обстежитись у лікарів, насамперед на алергію.

Протягом багатьох років знаю Миколу Проданчука. За його керівництва Інститут екогігієни і токсикології став потужною науковою й експертною установою профілактичної медицини в системі охорони здоров`я України. Миколу Георгійовича знає світова медична еліта. Коли він ішов на роботу до МОЗУ, у нього були свої, я б сказала амбітні, плани з приводу розв`язання багатьох проблем медицини. Але, на жаль, він став «крайнім» у ситуації з вакцинацією населення. Тому, напевно, мала рацію Ольга Бобильова (яка на цій посаді працювала, нагадаю, чотири роки), коли сказала, що за такі масштабні заходи, що стосуються здоров`я населення, не повинна відповідати одна людина чи відомство. Ці питання мають вирішуватись комплексно всіма причетними інституціями і за найширшого залучення авторитетних учених.

Валентина СКОРОПАДСЬКА, заслужений журналіст України

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