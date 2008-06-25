Французький професор: Ющенко був отруєний

Французький професор Жан-Ілер Сора, яке лікує українського президента з 2004 року, розповідає про "вражаючу витримку" і "неймовірну хоробрість" свого пацієнта.

Український президент, що зіткнувся з складною політичною ситуацією, сподівався принаймні покінчити з чутками, що ставлять під сумнів науковий факт отруєння діоксином, яке в 2004 році могло бути для нього фатальним. Віктор Ющенко знову став об’єктом нападок усередині країни із цього приводу і вирішив ввести в боротьбу професора Жана-Ілера Сора, що лікує його останні три роки.

У Женеві французький дерматолог з міжнародним реноме, що живе в Швейцарії, представив медичне дос”є свого відомого пацієнта.

Йдеться не стільки про представлення досить незвично клінічного випадку, скільки про те, щоб "розставити все по своїх місцях, в той час, коли в Україні почалася політична кампанія", - відзначив доктор Сора в телефонній бесіді в середу.

Полеміка і досі не стихає з часів раптового погіршення здоров`я Віктора Ющенка під час президентської кампанії восени в 2004 році.

Востаннє докори прозвучали 4 червня з боку одного з колишніх керівників його передвиборного штабу, на якого він дуже розсердився.

"Це було звичайне харчове отруєння", - заявив депутат Давид Жванія. Він додав, що "всі медичні аналізи є повністю сфальсифікованими".

Він також відзначив, що ідея представити цю справу як отруєння належить передвиборному штабу Віктора Ющенка, який був тоді опозиційним кандидатом в президенти України.

Іншими поширеними чутками в Києві є "версія, згідно якої хвороба була спровокована інфекцією, занесеною під час косметичної операції", - додає професор Сора.

У грудні в 2004 році головний лікар віденської клініки "Rudolfinerhaus", де лікувався кандидат Ющенко, заявив, що не "немає ніяких сумнівів в отруєнні діоксином".

Згодом, декілька європейських лабораторій, на запит української прокуратури, представили результати обстежень, які свідчать про наявність в тілі Віктора Ющенка дози діоксину, що "в 10 000 разів перевищувала допустиму норму", - відзначив Жан-Ілер Сора.

"Це чистий діоксин, який легко знайти в багатьох лабораторіях, і це виключає будь-яку можливість випадкового отруєння", - додає лікар.

Український президент, за його словами, став жертвою "спроби знищення" під час вечері з керівництвом Служби безпеки України 5 вересня 2004 року.

Слідство пройшло через руки трьох генеральних прокурорів. Результатів до цих пір немає.

Останні звинувачення покликані, можливо, ослабити позиції президента, який після своєї багатообіцяючої перемоги в час " революції" 2004-2005 років, швидко втрачає рейтинг популярності.

Ці чутки нагадують президентові кошмар фізичних страждань. "Він пройшов через моменти, які вимагали вражаючої витримки", - свідчить професор Сора. Президент вже переніс двадцять п`ять п`ятигодинних операцій для знешкодження діоксину, видалення фурункулів, які покривали його тіло. "Він продемонстрував неймовірну мужність", - додає він.

Величезна доза діоксину, введена без його відома в його організм з їжею або з напоєм, викликала ефект "руйнівної дії на весь організм в наступні декілька годин".

Була пошкоджена печінка, шлунок, підшлункова залоза, а згодом і шкіра. "Ніхто такого ніколи не бачив, і діоксин був виявлений достатньо пізно, оскільки такий тип отрути не приходить відразу на думку", - пояснює професор. "Я дуже боявся за його життя", повторює він. "Згодом, організм поступово пристосувався до отрути. Завдяки лікуванню, 90% діоксину було виведено з організму. "Він вилікувався", - відзначає професор Сора. Відтепер пацієнт Ющенко став об`єктом публікацій в наукових виданнях. Але все ще залишається об`єктом жахливих нападів на українській політичній сцені.

times.ua