У Нацгвардії запевняють, що епідемії грипу та ГРВІ серед їхніх бійців немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник відділу Медичного управління Національної гвардії України, полковник Олена Олещенко під час прес-конференції в Києві.

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"Не дивлячись на те, що в більшості областей України епідеміологічний поріг перевищений, ми не досягли епідеміологічного порогу. У нас рівень захворюваності на ГРВІ - на рівні 2015-2014 рр.", - запевняє вона.

За словами Олещенко, було вжито всіх профілактичних заходів, і ще на початку вересня військові частини були забезпечені медичними препаратами.

"Всі профілактичні заходи ми розпочали ще задовго до епідемсезону", - додала вона.

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"Станом на сьогодні у нас важких випадків (перебігу захворюваності) не зареєстровано, летальних випадків не зареєстровано", - сказала Олещенко.

Вона підкреслила, що одні з найнижчих показників захворюваності - серед військовослужбовців на сході країни. Олещенко пояснила, що це пов'язано зі значною розосередженістю особового складу.

"Високий рівень захворюваності у нас в частинах, які дислоковані у Київській області та в Запоріжжі", - підкреслила Олещенко.