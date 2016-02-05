В Україні кількість смертей від грипу зросла до 201

В Україні станом на 5 лютого зареєстрована 201 смерть від грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я (станом на 4 лютого кількість померлих від грипу становила 192 людини, в тому числі троє дітей - УНІАН).

«Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в Одеській області – 34, у Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Черкаській – 13, Рівненській – 11 та м. Києві – 11», - йдеться в повідомленні.

За останню добу захворіло більше 65 тис. осіб, з них 50% дітей віком до 17 років.

Загалом з початку епідемічного сезону (з 28 вересня 2015 року) в Україні зареєстровано більше 3,2 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 8,3% населення.

Із загальної кількості захворілих 62,8% становлять діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та міста Києва, де перехворіло, відповідно, 14,1% та 11,9% населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,2%) та Харківській областях (3,6%).

Читайте такожВ Україні достатньо запасів препаратів проти грипу - КвіташвіліВсього в Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція» майже 132 тис. осіб (3,9% від захворілих), з них до 67,7% становлять діти віком до 17 років. За останню добу госпіталізовано майже 3 тис. осіб, з них 1,5 тис. – діти до 17 років.

На четвертому тижні 2016 року у 19 областях та місті Києві показники захворюваності на грип перевищили епідемічні пороги, з них в 11 областях – більш ніж на 50%. В 5 регіонах країни епідемічні пороги знаходяться в межах від -4,0 % у Донецькій, до -42,1% в Івано-Франківській областях.

Захворюваність в епідсезон 2015-2016 рр. на 41,4% більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону, зазначають в МОЗ.