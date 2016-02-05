Глінтвейн - гаряче вино для профілактики застуди

Гаряче вино приховує в собі безліч корисних властивостей. Завдяки мікроелементам вино має тонізуючу дію, зміцнює імунітет і збагачує його амінокислотами, пише bezprostudy.ru.

Чим корисний глінтвейн при застуді:

вітамін С – до складу глінтвейну входять цитрусові – лимони або апельсини. Вітамін С засвоюється організмом, як антиоксидант, зміцнює імунітет;

корисні речовини – гаряче вино містить фосфор, кальцій, амінокислоти, калій і інші елементи;

прогрів організму – тепле вино розріджує кров і розганяє її по судинах. Організм прогрівається – тому глінтвейн є чудовим засобом при переохолодженні;

властивості добавок – додані інгредієнти мають особисті властивості. Кориця – зігріває і є антиоксидантом. Імбир – виводить інфекції і токсини. Мускат – зміцнює імунітет.

Завдяки властивостям основних і додаткових інгредієнтів, напій допомагає хворому швидше впоратися із застудою і полегшити перебіг хвороби. При профілактичних прийомах – глінтвейн максимально зміцнює опірність організму інфекційним захворюванням.