Щоб краще вчитися, треба їсти м`ясо

Щоб краще вчитися, потрібно їсти м`ясо. Такий висновок зробили ізраїльські учені з медцентру "Сорока" за результатами проведеного ними дослідження. Керував цим дослідженням старший лікар неврологічного відділення медцентру "Сорока", доктор Рафік Масалха. А саме дослідження полягало в обстеженні шістдесяти семи дітей - учнів початкової школи.

Ці діти були учнями третьих-пятых класів. Дослідники, за допомогою хімічного аналізу, з`ясували, які харчові компоненти споживають діти. Як виявилось, у 30% обстежених школярів був відчутний брак вітаміну В12. Що ж до успіхів в навчанні, то, якраз оцінки цих дітей і виявилися найнижчими в їх класах.

Вітамін В12 міститься переважно в їжі тваринного походження, особливо багато його в печінці, нирках і серці. Також він є і в звичайному м`ясі: яловичині, свинині, і в м`ясі птиці. Його джерелом може бути риба: тунець, камбала, сардини, а також краби і омари. Присутній цей вітамін і в яєчному жовтку та молочних продуктах.

Вітамін В12 необхідний для ділення клітин в організмі. Особливо від його нормального рівня залежать ті клітини, які діляться з найбільшою інтенсивністю: імунні клітини, клітини шкіри, клітини крові, і ті, які вистилають кишечник. А також без вітаміну В12 неможливе утворення мієлінової оболонки - оболонки, що покриває нерви. У разі хронічної нестачі вітаміну В12, нерви руйнуються, і відновити їх вже неможливо.

Саме з цих причин у дітей, яким не вистачає вітамін В12, може трапитися затримка в розвитку моторики і психологічному розвитку. Також для подібних дітей характерні легкі порушення уваги, погана пам`ять і поведінкові проблеми. Доктор Масалха радить, при виявленні у дитини подібних симптомів перевірити, чи достатньо вона одержує вітаміну В12.

Також доктор Масалха говорить про те, що в денному раціоні дитини обов`язково повинна бути одна м`ясна трапеза, а ще - достатньо молочних продуктів.

Крім того, треба мати на увазі, що хронічну недостатність вітаміну В12 можна заповнити, і зупинити розвиток цього захворювання, повернувши дитину на нормальний рівень життя, у випадку, якщо лікування почнеться не пізніше ніж через два роки після появи перших клінічних симптомів цієї недостатності.

Якщо ж забаритися довше за 24-і місяці, то хворобу ще зупинити буде можливо, проте відновити колишнє здоров`я вже навряд чи вдасться.

podrobnosti.ua