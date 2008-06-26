Названо ліки, які найчастіше підроблюють
09:33, 26 червня 2008Країна
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Найчастіше це дорогі препарати
Віагра" та антидепресанти стали найбільш часто підроблюваними ліками в Європі. Про це повідомила представник швейцарської медичної промисловості Рут Мосиманн.
"Найчастіше, незалежно від країни, підроблюють дорогі ліки", - сказала вона. "Також достатньо часто підроблюються антидепресанти, "Віагру" і гормональні лікарські засоби", - додала Мосиман.
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