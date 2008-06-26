Названо ліки, які найчастіше підроблюють

Віагра" та антидепресанти стали найбільш часто підроблюваними ліками в Європі. Про це повідомила представник швейцарської медичної промисловості Рут Мосиманн.

"Найчастіше, незалежно від країни, підроблюють дорогі ліки", - сказала вона. "Також достатньо часто підроблюються антидепресанти, "Віагру" і гормональні лікарські засоби", - додала Мосиман.

rian.ru.