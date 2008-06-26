У Києві СБУ вилучила у шести аптеках трамадол

У Києві СБУ вилучила у шести аптеках значні партії трамадолу, що незаконно збувався наркозалежним

Служба безпеки України на виконання доручень Президента України у тісній взаємодії з іншими державними органами та неурядовими громадськими організаціями продовжує загальнодержавну операцію з припинення незаконного обігу трамадолу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом останньої доби у Києві співробітниками СБУ проведено ряд спецоперацій, у результаті яких викрито шість осередків незаконного збуту цього лікарського засобу, затримані особи, причетні до протиправної реалізації трамадолу оптом і вроздріб.

Так, у одному з аптечних кіосків відомої фармацевтичної мережі у столиці було вилучено понад 750 пігулок «Трамадолу», який зловмисники продавали наркозалежним особам. У цьому ж аптечному закладі інспекторами Державної служби з контролю за якістю лікарських засобів були виявлені та вилучені інші лікарські препарати, які містять псевдоефедрин, що також збувалися аптекарями без будь-яких рецептів.

У аптечному кіоску, розташованому у підземному переході біля станції метро «Осокорки», було затримано співробітницю закладу, у якої вилучено пакети з капсулами трамадолу. Частину «доз» жінка вже встигла реалізувати без рецептів. Поруч з аптекою були затримані двоє молодих киян – 1985-го та 1987-го років народження, у яких вилучено щойно придбані пігулки.

Дві підпільні аптеки, фармацевти яких без відповідних рецептів продавали наркоманам «Трамадол», «Трайфед», «Сонат» та «Клофелін», мобільні оперативні групи СБУ викрили у Печерському та Солом’янському районах столиці. Ці ліки містять синтетичні опіоїди і викликають стан, подібний до наркотичної ейфорії. Пересічних покупців провізори не обслуговували, посилаючись на переоблік. Зате постійним наркозалежним клієнтам, яких знали в обличчя, продавали наркотичні препарати. Оперативники вилучили пігулки, які зловмисники не встигли реалізувати, гроші, зошити із детальними записами про реалізацію «доз». Згідно із цими записами прибутки від незаконного продажу препаратів обчислювалися тисячами гривень. З незаконного обігу вилучено понад тисячу пігулок та капсул наркотичних препаратів.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальних справ за фактами незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів. Встановлюється коло осіб, які постачають реалізаторам трамадол, та джерело походження необлікованих партій препарату.

Як нагадує прес-центр СБУ, з 4 червня 2008 року «Трамадол» в Україні офіційно визнано наркотиком, таким як морфій, фентаніл, метадон. Тому обмеження його обігу, а також покарання за його незаконне розповсюдження відтепер є значно суворішими і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 12 років.