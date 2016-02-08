В Україні понад 100 тисяч дітей виховуються в інтернатах

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, представляючи дані моніторингового дослідження функціонування системи інтернатних закладів та закладів соціального захисту, що було проведено спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Україна без сиріт».

Як поінформували УНІАН у прес-службі глави держави, за інформацією Кулеби, в середньому в Україні кожні три дні в Україні 250 дітей влаштовуються до закладів інституційного догляду, а кожна 35-та дитина в Україні є вихованцем інтернатного закладу певного типу. Всього ж в Україні функціонує 774 інтернатних закладів та установ соціального захисту дітей, в яких виховується близько 104 тис. дітей, при цьому з них лише близько 10 тис.– це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у решти є батьки, підкреслив Кулеба.

«Замість того, щоб ростити здорових, розумних дітей у сім’ях, батьки віддають їх до інтернатів. Потрібно розуміти, що в інтернатних закладах діти не отримують тих соціальних навичок, які потрібні кожній людині для життя в соціумі. До того ж, після виходу із інтернату дитина не знаходить місця і в сім’ї, адже родинні стосунки вже розірвано. На фінансування інтернатів держава витрачає колосальні кошти, а краще було б їх направити на підтримку родини, забезпечити дитину необхідними послугами в межах громади та зробити все, щоб ця дитина залишалась в сім’ї», - наголосив Кулеба.

«Згідно проведеного дослідження, на утримання дитини в інтернатних закладах та закладах соціального захисту держава виділяє від 14 до 3 тис грн. на місяць», - йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг фінансування інтернатних закладів становить більше 5 млрд грн. При цьому безпосередні витрати на утримання дітей (харчування, одяг, лікування, взуття) становлять тільки 12% від загальної суми коштів, оплата комунальних послуг - 11%, заробітна плата персоналу - 70%.

Кулеба зазначив, що закритість інтернатної системи породжує низку порушень зі сторони адміністрації закладів – це і фінансові зловживання, і використання праці вихованців, а також непоодинокі випадки насильства над дітьми.

Проведене дослідження свідчить, що вихованці інтернатів найбільше бояться закінчити інтернатний заклад, а також хвилюються, що не зможуть отримати гарну освіту і професію, що їм не буде де жити, не вистачить грошей на одяг, харчування та ліки, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, під час прес-конференції було продемонстровано фільм «Інтернати очима дітей», в якому зібрано свідчення дітей-вихованців інтернатів про досвід перебування в інтернатних закладах.

Кулеба підкреслив, що на шляху інтеграції України до Європейського Союзу одним із пріоритетних завдань держави є забезпечення реалізації прав і свобод дітей, наближення стандартів їх життя до європейських.

«Всі цивілізовані країни відмовляються від існування інтернатної системи виховання. Цей процес вже розпочато і в Україні. Сьогодні відбулось перше засідання робочої групи, до складу якої входять заступники міністрів та представники громадських організацій. Завдання членів робочої групи– виконати розпорядження президента і до 10 травня подати пропозиції змін до законодавства, які дозволять реформувати систему інтернатних закладів», - зазначив Кулеба.

Основними складовими реформи має стати створення усіх необхідних послуг для дитини в межах громади, в якій вона проживає, а також робота із сім’ями та надання відповідної підтримки.