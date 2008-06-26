В Coca-Cola додадуть вітаміни

Японський підрозділ компанії Coca-Cola вирішив порадувати любителів напою Coca-Cola і додати в нього вітаміни.

Компанія вже випустила вітамінізований напій Coca-Cola Diet Coke Plus або Coca-Cola Light Plus, відомий на європейських ринках Coca-Cola, який містить 81% денної норми вітаміну С в пляшці місткістю 500 ml.

Необхідно відзначити, що компанія раніше випустила вже вітамінізований напій Fanta. А у Великобританії в жовтні 2007 року випустила Diet Coke Plus Vitamins з вітамінами B3, B12 і C. Варто проте відзначити, що вміст корисності в цьому напої був набагато менший (50% денної норми).

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