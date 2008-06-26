Від сонячних опіків врятують помідори

У літній період дуже важливо захистити свою шкіру від шкідливої дії сонячних променів. Слід зазначити, що шкіру обличчя необхідно захищати за допомогою сонцезахисного крему вже з початку весни. Але не тільки обличчя потребує нашої турботи, але і все тіло. Давайте поговоримо про останні дослідження учених, присвячені цій проблемі.

Вчені з Англії провели дослідження, в ході яких постаралися визначити, за допомогою вживання яких продуктів можна збільшити опірність шкіри шкідливому сонячному випромінюванню. Всіх людей, які погодилися на участь в дослідженні, розділи на дві групи. Учасникам з першої групи, щодня давали по 2 столових ложки томатної пасти і 2 чайних ложки оливкового масла, а учасникам експерименту, що увійшли до другої групи, давали тільки оливкове масло.

Експеримент тривав протягом трьох місяців. По закінченні цього часу виявилося, що в зразках шкіри учасників експерименту, яким протягом трьох місяців давали томатну пасту, виявилося на 33 відсотки більше проколагену, ніж в учасників, що входили до другої групи. Проколаген – це речовина, яка захищає нашу шкіру від сонячних опіків, уповільнює процес старіння шкіри і додає їй еластичність і міцність.

Учені припускають, що причиною такої дії є антиоксидант, що міститься в томатах, – лікопин, концентрація якого збільшується при тепловій обробці. Тому, для того, щоб уберегти свою шкіру, регулярно вживайте в їжу томати, що пройшли теплову обробку.