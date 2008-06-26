Ягоди: смачно і корисно

Всі ми з дитинства любимо ягоди. Але, часто, навіть люди, які уважно стежать за свої харчуванням, забувають включати в свій раціон ці дари природи.

А дарма. Як показали дослідження німецьких учених, ягоди слід включати в своє меню щодня, тим паче, що зараз літо і їх є достатньо.

Учені з Німеччини провели ряд експериментів, в ході яких хотіли з`ясувати, як вживання тих або інших ягід впливає на організм людини.

Було з`ясовано, що лісова ожина і чорний виноград є відмінними засобами захисту клітин організму від хвороботворних бактерій і отруйних речовин.

Учені пішли далі і порівняли корисність різних овочів, фруктів і ягід.

Було з`ясовано, що все той же виноград, наприклад, представляє собою незамінний природний засіб для боротьби із злоякісними пухлинами і в цьому сенсі, виноград в три рази перевершив по силі своєї дії апельсини.

Для профілактики раку можна застосовувати і ожину, оскільки по своїх результатах вона на сто тридцять вісім відсотків перевершує всіма улюблені цитрусові.

Не набагато відстає від ожини в ефективності профілактики раку і червона смородина. Вона перевершує цитрусові на сто п`ятнадцять відсотків.

Щоденне вживання в їжу таких ягід, як полуниця, малина, чорниця, на думку медиків, приносить величезну користь, адже ці ягоди містять в собі такий заряд вітамінів, який можна назвати справжньою «вітамінною бомбою», яка здатна здолати будь-яку недугу.

Учені зробили висновок, що всі ягоди без виключення, а тим більше лісові, здатні підтримувати обмінні процеси в організмі і сприяти очищенню від шкідливих речовин.