Влада Гонконга готують тести на виявлення наркоманів в школах

У боротьбі з наркотиками Сянгана (Гонконг) розгляне пропозицію про проведення тестів на вживання наркотиків серед учнів державних шкіл.

Якщо ця пропозиція буде прийнята, поліція одержить повноваження брати на аналіз слину або сечу підлітків, підозрюваних у вживанні наркотиків. Комітет повинен обговорити, як працюватиме система обов`язкових перевірок.

Законодавці, що представляють освітню систему, наполягають на тому, щоб при таких перевірках учням була забезпечена повна конфіденційність. Також повинно бути чітко обумовлено, що перевірки проводитимуться не для покарання підлітків, відмічених у вживанні наркотиків, а для надання їм необхідної медичній допомоги, вважають законодавці.

Проведення тестів, на думку їх ініціаторів, допоможе утриматися від наркотиків і тим дітям, які тільки збиралися їх спробувати.

За даними проведеного в Гонконгу опитування, 85 % батьків школярів повністю підтримують таку міру. Хоча деякі побоюються порушення приватності.

Що стосується самих школярів, за проведення тесту висловилися 49% учнів.

Подібні тести вже проводилися в деяких міжнародних школах Сянгана. Члени Комітету з боротьби з наркотиками вважають, що проведення тестів обійдеться уряду в мінімальну суму, тоді як користь від цього заходу може бути величезною.

rian.ru