Щоденне чищення зубів може викликати серйозну хворобу серця?

Американські спеціалісти з медичного центру Кароліни заявили про те, що щоденне чищення зубів приводить до проникнення в кров великої кількості бактерій, деякі з яких можуть викликати серйозну хворобу серця – інфекційний ендокардит.

Медики оглянули 290 пацієнтів стоматологів, кожен з яких пройшов одну з трьох процедур – звичайну чистку зубів, видалення зуба з попереднім введенням антибіотиків і видалення зуба з ефектом плацебо.

Після процедури в усіх учасників експерименту були взяті проби для визначення кількості бактерій в крові, що пов’язані з інфекційним ендокардитом, до процедури, під час неї і після неї.

В результаті, частіше небезпечні бактерії виявили в крові у тих учасників, яким видалили зуби. Однак число бактерій в крові у тих, хто просто чистив зуби, також виявився значно вище того, що очікувався. Так, бактерії, пов’язані з ендокардитом, були виявлені у 23% тих, хто чистив зуби, у 33% серед тих, у кого був видалений зуб і хто приймав антибіотики, і у 60% серед тих, у кого видалили зуб з ефектом плацебо.

“Це означає, що бактерії потрапляють в кров сотні разів на рік, не тільки при чищенні зубів, але і при жуванні їжі,” – заявив ведучий автор дослідження Пітер Локхарт із медичного центру Кароліни, додаючи при цьому, що хоч вірогідність проникнення бактерій в результаті чищення зубів нижча, але, оскільки це повсякденна процедура, то вона являє великий ризик для розвитку інфекційного ендокардиту.

В той же час, учений відзначив, що припинення догляду за ротовою порожниною, може бути значно не безпечнішим для здоров’я. Він додав, що в ротовій порожнині живе більше видів бактерій, ніж в будь-якій іншій частині тіла, деякі з них можуть викликати інфекційний ендокардит.

korrespondent.net