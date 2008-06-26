Сьогодні Міжнародний день боротьби з наркоманією

Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби з наркоманією і незаконним розповсюдженням наркотиків. Ця дата була встановлена в 1987 році Генеральною асамблеєю ООН в рамках Десятиріччя боротьби з наркоманією і в знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співробітництво в цілях досягнення цілі створення міжнародного суспільства, вільного від зловживання наркотиками.

По всьому світу пройдуть різноманітні заходи, присвячені Міжнародному дню боротьби з наркоманією і незаконним розповсюдженням наркотиків. Спеціалісти нагадують, що значну роль в боротьбі з наркоманією грає профілактика зловживання психоактивними речовинами.. необхідно вчасно пояснити підростаючому поколінню, що пристрасть до наркотиків позбавляє людину здатності здраво мислити, руйнує сім”ю і взагалі загрожує самому існуванню нації.

Насьогодні наркоманія вразила всі без виключення країни Землі. Цивілізоване суспільство давно намагається знайти більш ефективні методи боротьби проти незаконного розповсюдження наркотиків – соціальні, політичні, медичні і правові. За даними ООН, зараз в світі налічується більше 200 мільйонів хворих на наркоманію. Більшість з них вживає маріхуану (більше 140 млн. чоловік), ще біля 30 мільйонів приймають амфетаміни і синтетичні наркотики.

ami-tass.ru