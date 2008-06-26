На Дніпропетровщині відкриють екологічну лікарню

На базі Дніпродзержинської медично-санітарної частини №8 планується відкрити спеціалізований дослідно-лікувальний заклад – екологічну лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпродзержинської міськради з посиланням на міського голову Дніпродзержинська Ярослава КОРЧЕВСЬКОГО, створення такого закладу сприятиме підвищенню якості досліджень впливу стану екології міста на здоров`я населення та використанню сучасних технологій обстеження i лікування жителів міст.

До співпраці з екологічною лікарнею міська влада Дніпродзержинська планує залучити провідні науково-дослідницькі інститути України і міжнародні фонди.

*** До 1991 року МСЧ №8 належала колишньому Придніпровському хімзаводу (переробка уранових руд з 1948 до 1991 р.). Цей медичний заклад має значний досвід діагностики і лікування захворювань, пов`язаних із впливом специфічних факторів промислового забруднення.

Станом на червень 2008 р. чисельність населення Дніпродзержинська становить 252,4 тис. осіб, рівень смертності у місті в 1,7 рази перевищив рівень народжуваності.