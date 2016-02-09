В Україні від грипу померли вже 246 осіб - МОЗ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільша кількість летальних випадків зареєстрована в Одеській області – 40 випадків.

За оперативними даними Центру грипу та ГРВІ ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року – 7 лютого 2016 року) в країні зареєстровано до 3,5 млн хворих на грип і ГРВІ, перехворіли 8,9% населення.

Читайте такожУ Києві від грипу померли 46 осіб - СЕС

Із загальної кількості хворих 61,5% становлять діти віком до 17 років.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ фіксується серед населення Київської області та Києва, де перехворіли відповідно 15% та 12,6%.

Найменша захворюваність реєструється у Закарпатській (5,6%) та Харківській (3,7%) областях.

Всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» і «Гостра респіраторна вірусна інфекція» 145 тис. осіб, з них до 65,9% -діти віком до 17 років.

Станом на 8 лютого в окремих регіонах введено обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання майже у 4 тис. дитячих навчальних, загальноосвітніх і позашкільних закладах.