Вірус пандемічного грипу, що циркулює в Україні, дуже агресивний і вражає молодих людей - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник Українського центру із контролю й моніторингу захворювань МОЗ України Любов Некрасова.

За її словами, медиків дуже хвилює той факт, що серед 246 хворих, які померли в Україні внаслідок грипу, у 98 не було супутніх патологій.

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"Особливістю цього епідсезону є те, що хворіють в основному дорослі (від 30 до 64 років). У минулі роки 70-75% хворих - діти від 7 до 14 років. Ще однією особливістю щодо смертності від грипу є те, що померло більше чоловіків - 137 (жінок - 109). 40% людей, які загинули від грипу, не мали супутніх захворювань (не належали до груп ризику). Це свідчить, що вірус дуже вірулентний і агресивний - вражає у перші дні молодих людей. Зареєстровано два сімейні випадки з летальними наслідками: у Чернівцях загинули чоловік і дружина, у Донецькій області майже одночасно - батько та донька", - сказала Некрасова.

Водночас експерт підкреслила, що ситуація із захворюваністю на грип в Україні стабілізується.

"Розраховуємо, що цього тижня показники захворюваності знижуватимуться. Про другу хвилю говорити ще зарано. Ситуацію слід проаналізувати - циркуляція такого агресивного вірусу вносить корективи", - наголосила Некрасова.

Своєю чергою директор департаменту громадського здоров'я МОЗ України Світлана Осташко поінформувала, що з початку епідсезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіли понад 3,5 млн осіб.

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"Показники захворюваності щодо грипу та ГРВІ на 45% вищі, ніж минулорічні. На 7 лютого зареєстровано 345 тисяч хворих, госпіталізовано 145 тисяч. Понад половина з них – діти до 17 років. Загалом ситуація поліпшується, кількість регіонів з перевищенням епідпорогу зменшилася з 19 до 15", - сказала Осташко.