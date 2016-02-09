У МОЗ запрацювала "гаряча" телефонна лінія щодо грипу та ГРВІ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, розпочала роботу гаряча лінія «АНТИ ГРИП», на якій чергують лікарі-епідеміологи, педіатри, терапевти, інфекціоністи, дитячі інфекціоністи та лікарі загальної практики-сімейної медицини.

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Відповідно до затвердженого графіку, щодня, окрім вихідних, фахівці консультують з ключових питань профілактики грипу та ГРВІ, надають рекомендації стосовно звернення за медичною допомогою, вакцинації проти грипу тощо.

Для консультування залучено фахівців профільних кафедр Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, (кафедри: сімейної медицини, інфекційних хвороб, внутрішніх хвороб, педіатрії, дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, загальної практики (сімейної медицини) та Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України ім. П.Л. Шупика та ін.

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У разі появи симптомів схожих на клінічні ознаки грипу типу А/H1N1:головний біль,

біль у м'язах, суглобах,

біль у горлі,

підвищення температури тіла,

сухий кашель,

нежить, закладеність носа, рекомендуємо звертатися до лікаря!