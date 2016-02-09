Новий закон спростить усиновлення дітей з Донбасу

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, даний документ спрямований на захист прав дітей під час військових дій та збройних конфліктів.

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Закон спрощує процес усиновлення дітей з Донбасу. Мова йде про тих дітей, чиї документи втрачені або залишилися в зоні військового конфлікту. Раніше законодавство вимагало відновлення судових рішень по статусу дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Але такий підхід затягував процес усиновлення або взагалі робив його неможливим. Відповідно до змін, передбачених Законом №2254, для влаштування дитини в сім'ю буде достатньо лише виписки з реєстру Департаменту з усиновлення та захисту прав дітей.

«В іншому ж процес усиновлення дітей з Донбасу залишився незмінним. Ви можете усиновити або взяти під опіку тільки тих дітей, які перебувають на українській території. Ознайомитися з покроковим алгоритмом усиновлення чи опіки можна на порталі «Сирітству – ні!». Там же можна переглянути анкети дітей з Донбасу (і не тільки), яким потрібні нові родини», ‒ зазначила Дар'я Касьянова, керівник програм і проектів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

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Крім того, Закон №2254 передбачає посилення відповідальності держави за долю дітей, які постраждали через військові дії та збройні конфлікти. Зокрема, передбачається надання їм комплексної матеріальної, медичної, психологічної допомоги. Також кожна дитина, в тому числі прибув без супроводу батьків або інших законних представників, може отримати довідку тимчасово переміщеного особи.

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«Для того щоб Закон №2254 почав працювати, необхідно розробити ряд підзаконних актів. І зараз важливо, щоб Мінсоцполітики активно зайнявся цим питанням, в тісному контакті з громадськими організаціями», ‒ коментує Касьянова.

Нагадаємо, цей закон був прийнятий Верховною Радою 26 січня і направлений на підпис Президенту України 3 лютого. Протягом 15 днів Президент має підписати Закон або направити його на доопрацювання. В силу Закон набуде лише після його публікації.