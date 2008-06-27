Трави - союзники в боротьбі із зайвими кілограмами

Дієтологи стверджують, що в боротьбі із зайвими кілограмами відмінним союзником є трави. Трави можна додавати в салати, супи, готувати з них цілющий чай.

За дією трави можна розділити на чотири групи: діуретики, які допомагають організму втрачати надлишки води, виводячи їх з сечею; стимулятори, які примушують організм швидше спалювати калорії; послаблюючі, які зменшують споживання калорій і прискорюють звільнення кишечнику; а також супресанти, які покращують настрій і притупляють відчуття голоду, оскільки при попаданні в шлунок збільшуються в об`ємі.

Сечогінною дією володіє корінь лопуха. Окрім сечогінної дії, корінь лопуха також прискорює метаболізм жирів. Найзручніший для застосування відвар з висушеного коріння. Для його приготування 2 столових ложки подрібненого висушеного кореня лопуха, залийте стаканом окропу і варіть на малому вогні протягом 10-20 хвилин, а після того, як відвар охолоне, його слід процідити. Відвар потрібно приймати по 1 столовій ложці в перервах між прийомами їжі під час появи нападу голоду.

Кропива діє на клітинному рівні, притупляє апетит. Якщо ви приготуєте чай з листя кропиви, то ви збагатите організм вітамінами, завдяки чому знизите вагу. Хорошим послаблюючим засобом, що знижує апетит, є льняне насіння. Ця рослина багата клітковиною, вітамінами і білком.

При вживанні відвару льняного сім`я ви зможете стабілізувати рівень цукру в крові. Для підвищення імунітету і втрати зайвих кілограмів, вам потрібно приймати льняне сім`я за півтори години до прийому їжі.

Плоди глоду добре прискорюють процес переварювання їжі в шлунку, крім того, стимулюють діяльність щитоподібної залози і надниркових залоз. Плоди глоду можна додавати при приготуванні лікувального чаю.