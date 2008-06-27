Городяни, дихати небезпечно!

Ми часто чуємо про те, що перебування на свіжому повітрі корисно, але, на жаль, це не зовсім так. Міські жителі під час таких прогулянок на свіжому повітрі вдихають ще і важкі метали. Важкі метали є найбільш небезпечним компонентом вихлопних газів. Дрібні частки неорганічних і органічних сполук металів знаходяться в повітрі, яким ми вдихаємо. Давайте поговоримо про те, які наслідки може мати потрапляння до організму важких металів.

Свинець. Цей метал негативно впливає на роботу центральної нервової системи.

Потрапляння його в організм людини може викликати виникнення головних болів, стомлюваності, погіршення слуху, пам`яті, мови. Крім того, свинець має негативний вплив і на багато інших систем і органів людини.

Такий метал, як кадмій, потрапляючи в наш організм, може викликати нудоту, болі в животі, запаморочення, запалення суглобів.

Кадмій також може спровокувати виникнення всіх форм раку.

Якщо говорити про ванадій, то цей метал може спровокувати виникнення екземи, бронхіальної астми, а також різних захворювань крові.

Звичайно, це далеко не повний перелік всіх металів, що літають в повітрі, і хвороб, які вони викликають.

Хелатна терапія – це спосіб виведення з організму важких металів.

Крім того, існують і заходи обережності, які перешкоджають накопиченню і потраплянню в організм людини важких металів.

Наприклад, одним з таких заходів є вживання пектинів, своєрідних природних сорбентів, які зв`язують і виводять з організму радіонукліди і важкі метали.

Кількість пігулок, необхідних для вживання, легко можна розрахувати і самому, використовуючи анотацію, що додається