Радість – запорука довголіття

Фахівці стверджують, що запорукою довголіття і здоров`я є щастя і радість в повсякденному житті.

Дуже важливо приділяти достатньо увагу розвитку і реалізації своїх творчих можливостей. Крім того, гармонійно існувати в соціумі може тільки та людина, яка з любов`ю і пошаною відноситься до оточуючих. Фахівці вважають, що багато захворювань викликано надлишком таких почуттів, як ненависть і ревнощі.

Охоплені такими почуттями люди перестають щось міняти в своєму житті на краще і мимоволі чинять опір природним життєвим процесам.

Для того, щоб багато чого досягти в житті, дуже важливо якомога частіше радіти і сміятися.

Дивіться тільки ті програми по телебаченню, які можуть вас насмішити або розвеселити, подарувати вам нові знання про навколишній світ і поглибити ті, що вже є.

Не менш важливим є виключити з свого кола спілкування людей, які відрізняються похмурістю і жорстокістю.

Ваша життєрадісність і відчуття гумору безпосередньо впливає на фізичне і психічне здоров`я.

Емоції заразливі, тому постарайтеся зробити так, щоб вас оточували оптимісти, люди щасливі і задоволені своїм життям.

Не забувайте дарувати гарний настрій оточуючим.

Частіше посміхайтеся, поводьтеся доброзичливо.

Прикладіть всі зусилля для того, щоб знайти своє місце в житті. Відмовтесь від шаблонного мислення, адже це не ваш, а чужий вибір, а кожна людина має право вибору – самостійного і незалежного.

Прагніть навчитися розрізняти знаки долі. Щодня людина стикається з безліччю таких знаків, але, на жаль, багато їх не бачать, і тому вчасно не усвідомлює, що поводяться неправильно.

Прагніть захищатися від несприятливих чинників, наявних в соціумі і зміцнювати свій дух.

Мовчання – це могутній енергетичний захист, який допоможе вам без втрат витримати навіть наймогутніший натиск, але тільки в тому випадку, якщо внутрішній діалог проходить без постійних образ і засуджень.

Радість допоможе не тільки досягти гармонії, але і забезпечить вам довголіття.