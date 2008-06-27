Радість – запорука довголіття
Багато хвороб викликані ненавистю і ревнощами
Фахівці стверджують, що запорукою довголіття і здоров`я є щастя і радість в повсякденному житті.
Дуже важливо приділяти достатньо увагу розвитку і реалізації своїх творчих можливостей. Крім того, гармонійно існувати в соціумі може тільки та людина, яка з любов`ю і пошаною відноситься до оточуючих. Фахівці вважають, що багато захворювань викликано надлишком таких почуттів, як ненависть і ревнощі.
Охоплені такими почуттями люди перестають щось міняти в своєму житті на краще і мимоволі чинять опір природним життєвим процесам.
Для того, щоб багато чого досягти в житті, дуже важливо якомога частіше радіти і сміятися.
Дивіться тільки ті програми по телебаченню, які можуть вас насмішити або розвеселити, подарувати вам нові знання про навколишній світ і поглибити ті, що вже є.
Не менш важливим є виключити з свого кола спілкування людей, які відрізняються похмурістю і жорстокістю.
Ваша життєрадісність і відчуття гумору безпосередньо впливає на фізичне і психічне здоров`я.
Емоції заразливі, тому постарайтеся зробити так, щоб вас оточували оптимісти, люди щасливі і задоволені своїм життям.
Не забувайте дарувати гарний настрій оточуючим.
Частіше посміхайтеся, поводьтеся доброзичливо.
Прикладіть всі зусилля для того, щоб знайти своє місце в житті. Відмовтесь від шаблонного мислення, адже це не ваш, а чужий вибір, а кожна людина має право вибору – самостійного і незалежного.
Прагніть навчитися розрізняти знаки долі. Щодня людина стикається з безліччю таких знаків, але, на жаль, багато їх не бачать, і тому вчасно не усвідомлює, що поводяться неправильно.
Прагніть захищатися від несприятливих чинників, наявних в соціумі і зміцнювати свій дух.
Мовчання – це могутній енергетичний захист, який допоможе вам без втрат витримати навіть наймогутніший натиск, але тільки в тому випадку, якщо внутрішній діалог проходить без постійних образ і засуджень.
Радість допоможе не тільки досягти гармонії, але і забезпечить вам довголіття.