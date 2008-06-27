Гідромасаж для грудей

Будь-яка жінка хоче мати красиві і пружні груди, з ніжною і гладкою шкірою.

Але, для цього слід зробити деякі дії і з свого боку, а не покладатися лише на матінку-природу.

У цьому допоможе спеціальний «грудний» гідромасаж, який є одним з найефективніших методів, що допомагає досягти бажаного ефекту і зберегти еластичність шкіри.

В цьому випадку дуже важливо розрахувати силу дії на м`язи грудей, адже не можна завдати шкоди молочним залозам.

Найефективнішим і при цьому найпростішим методом є гідромасаж, оскільки вода надає м`яку дію на шкірні покриви і підвищує тонус м`язів.

Основною умовою при цьому є регулярність проведення такої процедури, бажано робити це кожен ранок. Для цього вам потрібно буде лише направити на груди струмінь води, натиск якої слід заздалегідь відрегулювати, адже він не повинен бути дуже сильним, щоб уникнути травмування молочних залоз, але і не зовсім слабким, оскільки не буде досягнуто потрібного ефекту.

Водним струменем слід проводити кругові рухи знизу вгору.

Потрібно зробити мінімум по десять кругів таких рухів з кожного боку.

Під самими грудьми і у області міжреберря інтенсивність рухів повинна бути збільшена, адже саме ці зони відповідають за висоту грудей.

А ось з областю сосків і навколососковою зоною потрібно бути гранично уважними, тут шкіра є найбільш чутливою.

Направляйте водний струмінь плавно вгору, переходьте до пахвових западин і потім повертайтеся безпосередньо до грудей.

Якщо говорити про навкологрудну зону, то тут масаж вимагає сильнішого тиску і інтенсивної стимуляції.

А при проведенні масажу самих грудей натиск води слід знову трохи понизити.

Тривалість всієї процедури не повинна перевищувати за часом восьми-десяти хвилин.