Епідемія СНІДу набирає катастрофічних обертів

Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного Півмісяця заявила, що епідемія СНІДу в деяких країнах набирає катастрофічних обертів.

У звіті гуманітарної організації повідомлено: щодня 7 тисяч людей у світі заражаються ВІЛ, 2,1 млн людей померли від хвороби 2007 року, а ще 33 млн людей у світі живуть зі СНІДом. І найбільше від цієї епідемії страждає південь африканського континенту.

На думку представників організації, світові зусилля в боротьбі з цим лихом недостатні, а чимала частина виділюваних на боротьбу коштів не доходить до місця призначення.

"Коли буде написана історія ВІЛ і СНІДу, я думаю, люди скажуть, що ми обирали найпростіші рішення", - заявив доктор Мукеш Капіла, спеціальний представник Федерації з питань ВІЛ/СНІДу. Він також сказав, що кампанії з інформування населення проводять, але з групами ризику, такими як наркомани та працівники сфери секс-послуг, уряди працюють мало, якщо взагалі працюють.

Капіла закликав гуманітарні організації врахувати цю обставину у своїх планах реагування на такі кризи. Як позитивний приклад ставлення до СНІДу він згадав про Кенію: унаслідок політичної кризи в цій африканській країні в січні 2008 року відбулися сутички на етнічному ґрунті, і тисячі людей стали біженцями. Але організації, які розподіляють антиретровірусні препарати, зробили все можливе, щоб хворі на ВІЛ люди отримувати їх навіть у таборах біженців.

Що до України, то в нашій країні епідемія СНІДу є найбільш загрозливою в Європі. Зокрема поширення СНІДу серед дорослого населення становить більше 1,63%, тобто в Україні проживають 440 тисяч людей з ВІЛ-інфекцією

korrespondent.net