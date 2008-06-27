На Одещині нині лікуються понад 40 тисяч наркозалежних

Тільки у відділеннях і структурах Одеського обласного наркологічного диспансеру проходять зараз курс лікування понад вісім тисяч наркозалежних осіб. А всього на обліку в наркологічних установах Одеського регіону знаходиться 41 тис. 696 чоловік, причому 6 тис. 714 з них поки що не змогли відмовитися від вживання наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі цифри повідомила сьогодні на міській науково-практичній конференції, приуроченій до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, головний лікар Одеського обласного наркологічного диспансеру Надія ФЕДОРОВА.

Вона констатувала, що «наркоманія набуває все більш активного характеру».

«Наші спостереження, що підтверджені статистичними даними, показують, що один молодий наркоман «підсаджує» на наркопігулки або ін`єкції в середньому до 15 осіб зі свого оточення, причому нерідко до вживання наркотиків залучаються молоді люди з благополучних заможних сімей. Хоча іноді діти стають наркоманами і з подачі дорослих членів сім’ї», - акцентувала Н.ФЕДОРОВА.

За відомостями керівника кримінальної міліції у справах неповнолітніх Одеського обласного управління внутрішніх справ Тетяни СЕМИКОП, з початку поточного року в Одесі зафіксовано 21 такий випадок. «З метою запобігання розповсюдженню наркоманії серед неповнолітніх, - додала вона, - співробітники міліції проводять широкомасштабну акцію «Скажи наркотикам - ні», а також інтерактивні лекції із залученням волонтерів, які раніше вживали наркотики, але зуміли подолати наркозалежність. Також діти і підлітки можуть поспілкуватися з психологами і лікарями-наркологами».

Разом з медустановами і міліцією працюють з наркоманами і багато громадських організацій. Причому співвідношення між державними суспільними структурами, відзначив головний лікар Одеського міського центру здоров`я Ігор РАТОВСЬКИЙ, вже досягло пропорції 50 на 50. Одні активісти використовують психологічні тренінги, інші – привертають наркозалежних до занять з оволодіння цікавими професіями, живопису і музики.

На думку заступника головлікаря Одеського наркологічного диспансеру з лікувальної частини Ольги ЗАМНЮКОВОЇ, «ключовим словом при роботі співробітників держустанов і громадських діячів повинно бути «профілактика», а зовсім не «діагностика» або «лікування». Вона закликала всі організації, що займаються профілактикою і реабілітацією наркозалежних громадян, об`єднати свої зусилля в рамках програми «Разом за життя».