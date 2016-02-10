В Україні від грипу померли 253 людини

В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 253 людини, у тому числі троє дітей у віці до 17 років.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області - 40, у Києві – 29, у Черкаській області - 18, у Харківській області - 15, у Донецькій області - 15, у Рівненській області - 14.

За оперативними даними Центру грипу та ГРВІ ДУ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року) в країні зареєстровано до 3,5 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіли 8,9% населення. З цієї загальної кількості 61,5% становлять діти віком до 17 років.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у Київській області та Києві, де перехворіли відповідно 15% і 12,6% населення.

Читайте такожЗ початку епідсезону в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 8,3 % населення - МОЗНайменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,6%) та Харківській (3,7%) областях.

Станом на 9 лютого в окремих регіонах України введені обмежувальні протиепідемічні заходи або припинені заняття майже у 2 тис. 553 дитячих навчальних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.