“Коров`ячий сказ” розповсюджується через стічні води

Пріонові білки, що викликають хворобу Кройцфельдта-Якоба («коров`ячий сказ») та інші форми губчастої енцефалопатії, здатні зберігатися в стічних водах навіть після тривалого процесу очищення. Це означає, що одним з джерел невиліковного захворювання можуть бути заражені пріонами овочі і фрукти, для поливу яких використовуються води з полів зрошування.

Пріони можуть потрапити в стічні води разом з відходами м`ясопереробних підприємств, а також разом з виділеннями хворих людей і тварин.

Дослідники з Університету Вісконсіна заразили пріонами проби, узяті з відстійника, розташованого на території одного з м`ясопереробних заводів, і піддали їх звичайному тритижневому циклу біологічного очищення. Очищена мікробами вода не містила пріонів, проте вони, як і раніше, зберігалися в мулі, що осідає на дні відстійників.

Виявлені концентрації пріонів були дуже невеликі і навряд чи являли загрозу для людини, проте сильне зараження пріонами стічних вод все ж таки може привести до подальшого розповсюдження інфекції, резюмують учені.

З попередніх досліджень відомо, що піиони стійкі до термічної обробки або до дії дезинфікуючих засобів. Не виключено також, що пріони можуть тривалий час зберігатися в могильниках, в яких зазвичай ховають заражених тварин.

medportal.ru