Непрацюючі хімпідприємства Донеччини - небезпека для населення

Непрацюючі хімічні підприємства Донецької області сьогодні є серйозною небезпекою для населення, переконаний перший заступник начальника екологічної інспекції в Донецькій області Ігор АБУЗЯРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За словами І.АБУЗЯРОВА, в Донецькій області існує дуже гостра проблема "покинутих, збанкрутілих підприємств", що раніше виробляли різну хімічну продукцію.

"Коли йде процес банкрутства, практично залишається величезна територія покинутих виробництв, з яких все, що можна, витягли, залишаються на десятках гектарів тільки руїни, і нікому до цього справи немає", - нарікає еколог. Він перелічив декілька таких підприємств: Слов`янський "Хімпром", у Горловці - Никитівський ртутний комбінат, Горлівський хімзавод.

"У тій же Костянтинівці, наприклад, на березі ріки Кривий Торець гори розвалин, сміття на місці покинутих і розібраних хімпідприємств", - сказав І.АБУЗЯРОВ.

Він пояснив, що коли підприємство банкрутує, знаходиться багато кредиторів, окрім місцевих рад, які мали б потурбуватися про те, щоб земля, яка є власністю цих місцевих рад, передавалася у результаті місцевим радам у стані, придатному для подальшого використання, як це передбачено Земельним кодексом.

"Але, на жаль, ці десятки і сотні гектарів землі, причому, розташованих близько до водних об`єктів, є джерелом підвищеної небезпеки… Все це викликає серйозну небезпеку для населення", - додав І.АБУЗЯРОВ.