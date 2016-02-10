Президент затвердив Нацстратегію щодо оздоровчої рухової активності українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, національна стратегія розроблена на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» з метою формування умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для формування здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.

Кабінет міністрів до 1 липня поточного року має розробити план заходів щодо реалізації Стратегії на період до 2025 року і забезпечення підготовки та оприлюднення щороку, до 15 лютого, звіту про виконання плану у попередньому році. Обласні, Київська міська державні адміністрації щороку у місячний строк розробляють та затверджують план регіональних заходів на рік, що настає за плановим.

Стратегія визначає низку основних завдань, серед яких розроблення та затвердження рекомендацій з оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку, розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних груп населення.

Також серед завдань – сприяння створенню всеукраїнського фонду розвитку рухової активності та здорового способу життя «Активна Україна – здорова нація» з метою залучення позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази масового спорту та заохочення осіб, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя.

Передбачається також формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених, упорядкування мережі центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та удосконалення нормативно-правової бази їх діяльності.

Також відзначена необхідність збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах, акцентується на необхідності удосконалення законодавства щодо підтримки та стимулювання суб'єктів сфери фізичної культури і спорту тощо.

Крім того, у рамках програми мають бути розроблені проекти будівництва комунальних спортивних комплексів, плавальних басейнів; організації виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності та забезпечення їх будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікується, що результатом реалізація стратегії стане скоординована діяльність суб'єктів різних секторів соціально-економічної сфери державної політики, що сприятиме підвищенню оздоровчої рухової активності громадян, ведення ними здорового способу життя, збільшення щороку на 1% кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя.