Грекам заборонять палити в громадських місцях

У Греції заборонять паління в громадських місцях з 2010 року, заявив міністр охорони здоров`я країни Дімітріс Аврамопулос.

"Буде прийнятий закон про заборону паління у громадських місцях з 1 січня 2010 року", - сказав міністр.

Як оголосило пізніше міністерство, згідно законопроекту, який найближчим часом буде внесений до парламенту країни, за запалену сигарету в установі, в транспорті або в магазині доведеться заплатити штраф в 300 євро.

За статистикою Мінохоронздоров`я, щорічно від наслідків пасивного куріння вмирають близько шестисот громадян країни.

Законопроект також повинен ввести віковий ценз на куріння з 18 років. До сьогодні законодавчих обмежень для покупки сигарет неповнолітнім в Греції не було.

Згідно статистики, близько 40% дорослих греків палять, це найвища цифра в Євросоюзі.

medvesti.ru