На Рівненщині застілля будуть лише після перевірок санітарною службою

Віднині на Рівненщині масові застілля дозволено проводити лише після контролю працівників санітарної служби за якістю продуктів або залучення фахівців до приготування страв.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія вивчила випадок, що стався у селі Озеро Володимирецького району, де під час відзначення випускного вечора неякісною їжею отруїлося 15 осіб. Як повідомив на засідання комісії завідувач відділу обласної санітарно-епідеміологічної станції Анатолій РЕЗНІКОВ, на сьогодні виявлено 20 осіб з числа жителів зазначеного села, які захворіли після застілля для випускників. Усі вони перебувають на стаціонарному лікуванні у міській лікарні Кузнецовська. Стан потерпілих задовільний. За словами А.РЕЗНІКОВА, причиною захворювання сальмонельоз.